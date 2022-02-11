«Не исключаем вероятностей»: глава МОК Адамс – о возможной передаче золота американцам из-за Валиевой

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс ответил на вопрос о возможной передаче золотых медалей сборной США в командном турнире фигуристов. Американцы стали вторыми вслед за сборной России.

«Мы должны дождаться, когда расследование завершится. Все стараются, чтобы дело шло максимально быстро. Мы не исключаем никаких вероятностей. Вопрос будет рассмотрен максимально быстро». Марк Адамс

Как отметил Марк Адамс, огульно он никого обвинять не собирается. По его словам, если речь идет об одном человеке из команды, то разбираться будут именно с ним, а не со всей командой. Он добавил, что российская сборная выступает на играх без флага и гимна. МОК обязан сохранять политический нейтралитет, сообщает «МАТЧ-ТВ».

Напомним, что сборная России по фигурному катанию до сих пор не получила золотых наград за победу на Олимпиаде в Афинах. Причина в положительной допинг-пробе одной из спортсменок — Камилы Валиевой. Правда, тест был взят еще в прошлом году. Расследование продолжается.

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