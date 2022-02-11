Одинаково красивы, будто сестрички: Екатерина Климова запечатлелась с дочкой от ювелира на модном показе

Актриса побывала на фэшн-мероприятии с наследницей и своими подругами.

44-летняя звезда кино и театра Екатерина Климова давно перестала ассоциироваться с паспортным возрастом. Рядом со своими четырьмя детьми звезда больше похожа на их старшую сестру, нежели на маму. Причем, с годами, кажется, она все молодеет и свежеет.

Накануне вместе со старшей дочкой, Лизой Хорошиловой, от первого мужа-ювелира, и подругами Екатерина Климова отправилась на модный показ. В ожидании начала мероприятия девушки позировали на камеру для соцсетей.

Климова с дочкой заглянули в камеру, актриса склонила голову Лизе на плечо. Ухоженные и красивые посетительницы фэшн-мероприятия

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