«Жизнь превратилась в большую паническую атаку»: Крид назвал человека, виновного в его бедах

Признание музыкант сделал во время концерта в Ялте.

Певец Егор Крид во время концерта в Ялте, который состоялся еще в прошлом году, сделал важное заявление, о котором активно заговорили только сейчас.

«У меня есть такая проблема… Моя жизнь превратилась в одну большую паническую атаку». Егор Крид

После этого Егор Крид пояснил свои слова. Как он отметил, его здоровье в последнее время не в порядке после болезненного расставания с блогершей Валей Карнавал.

Любопытно, что помощники Егора Крида перед концертом предупредили о проблемах со здоровьем у музыканта. В итоге прямо на сцене исполнителю стало плохо. После помощи врачей Крид продолжил свое выступление.

«Не знаю, насколько это правда. Но выглядело это как обычный хайп», — заявил чуть позже один из организаторов.

Напомним, что на том знаменитом концерте в Ялте Егор Крид поддержал певицу МакSим. Она как раз находилась в клинике, борясь с тяжелой формой пневмонии, сообщает «Комсомольская правда».

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