Золотые медали пока не вручат: решение по командному турниру примут по итогам «дела Валиевой»

Международное агентство тестирования в своем релизе сообщает, что решение по командному турниру фигуристов будет принято после рассмотрения дела о допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Решение о результатах сборной Олимпийского комитета России (ROC) в командном турнире будет принято ISU только после полного рассмотрения дела», — говорится в релизе организации.

Ранее стало известно, что допинг-проба Камилы Валиевой оказалась положительной. В ее крови обнаружен препарат триметазидин. Фигуристка была временно отстранена от соревнований. Позже запрет был снят, поскольку пробу брали 25 декабря. Она не попадает под юрисдикцию МОК и не относится к Олимпиаде.

Напомним, что Камила Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль в командных соревнованиях. Награды сборной России до сих пор не вручены из-за последовавших разбирательств, сообщает rsport.ria.ru.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.