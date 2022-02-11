«Золотые ручки»: Алсу показала фанатам свою красавицу-сестру

Певица Алсу нечасто делится снимками со своей семьей. Но если старшие дочери нет-нет да и появляются в ее инстаграме, то муж, бизнесмен Ян Абрамов вообще не поклонник соцсетей.

Накануне фанаты Алсу увидели, как выглядит ее сестра Камилла. Они довольно редко видятся, но при этом сохраняют теплые отношения. В эти дни сестры проводят отпуск в турецком Бодруме. Снимком Алсу поделилась в своем инстаграме.

«У нее золотые ручки. Делает потрясающий скульптурный массаж лица. Эффект уже после первой процедуры. Сама лично пробовала», — рассказала Алсу.

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Известно, что Камилле – 38 лет. По образованию она учитель английского языка, но вот уже несколько лет занимается изучением трав и работает косметологом. Все основное время Камилла живет в Казани.

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