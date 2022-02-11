Камиле Валиевой официально разрешили продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине

Временное отстранение было снято еще 9 февраля.

Международное агентство тестирования выпустило специальный пресс-релиз, в котором пояснена позиция по российской фигуристке Камиле Валиевой. Как отмечается, допинг-проба россиянки, взятая 25 декабря, дала положительный результат на препарат — триметазидин.

Однако на днях Камила Валиева и ее команда опротестовали решение об отстранении от соревнований.

Известно, что 9 февраля РУСАДА приняло решение снять временное решение об отстранении. Таким образом, российской спортсменке официально разрешено продолжить участие в Олимпийских играх, сообщает rsport.ria.ru.

Напомним, что Камила Валиева победила в составе сборной России в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Позже стало известно, что ее проба, взятая еще в декабре, оказалась сомнительной. Прошла информация, что она употребляла некое средство для лечения проблем с сердцем.

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