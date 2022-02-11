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«Злая мачеха не любила Золушку»: Скороходова объяснила, почему идет давление на Валиеву

По словам актрисы, победить честно нашу спортсменку нельзя.

«Злая мачеха не любила Золушку»: Скороходова объяснила, почему идет давление на Валиеву
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Актриса и драматург Елена Скороходова в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» встала на защиту фигуристки Камилы Валиевой.

Елена Скороходова
Елена Скороходова. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

«Валиева прекрасна, и мы все ей восхищаемся. Но многих раздражает ее красота. Ну вот как. Злая мачеха не любила Золушку. Зависть – однозначно».

Елена Скороходова

Как отметила Елена Скороходова, победить честно Камилу Валиеву сегодня просто нельзя. «Победить ее можно только кривым образом, поэтому здесь идет явная провокация», — заявила Елена Скороходова.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию победила в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в китайском Пекине. Однако медали до сих пор не вручены. Допинг-проба одной из участниц команды Камилы Валиевой оказалась подозрительной. Причем взяли ее еще в декабре прошлого года.

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Андрей МалаховЕлена СкороходоваКамила ВалиеваОлимпиада в ПекинеПрограмма "Прямой эфир"