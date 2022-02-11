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Гардероб под замену: похудевший Стас Михайлов предстал у жены на фото в свитере не по размеру

Музыкант скинул уже более 10 килограммов.

Гардероб под замену: похудевший Стас Михайлов предстал у жены на фото в свитере не по размеру
Стас и Инна Михайловы. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Музыкант Стас Михайлов заметно похудел после операции по удалению аппендицита. Певец буквально тает на глазах. Судя по новым кадрам с отдыха, которые сделала жена звезды Инна Михайлова, артист еще потерял вес.

Для микроблога Инна Михайлова запечатлела мужа в свитере, который оказался ему великоват. Учитывая, что, по последним данным, Михайлов лишился 12 кг веса, весь его внушительный гардероб подлежит замене под актуальные параметры.

Стас Михайлов. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Отметим, что сам артист никак не комментирует свою стремительную потерю веса. На кадрах он не имеет болезненного внешнего вида, а, напротив, выглядит посвежевшим.

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