Гардероб под замену: похудевший Стас Михайлов предстал у жены на фото в свитере не по размеру

Музыкант скинул уже более 10 килограммов.

Музыкант Стас Михайлов заметно похудел после операции по удалению аппендицита. Певец буквально тает на глазах. Судя по новым кадрам с отдыха, которые сделала жена звезды Инна Михайлова, артист еще потерял вес.

Для микроблога Инна Михайлова запечатлела мужа в свитере, который оказался ему великоват. Учитывая, что, по последним данным, Михайлов лишился 12 кг веса, весь его внушительный гардероб подлежит замене под актуальные параметры.

Отметим, что сам артист никак не комментирует свою стремительную потерю веса. На кадрах он не имеет болезненного внешнего вида, а, напротив, выглядит посвежевшим.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!