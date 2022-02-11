Олимпийка на платье и короткие юбки: тренды весны 2022 года
Видео
Как Людмила Артемьева променяла театр на сериалы и не пожалела
Видео

«Лимончеллы»: Рудковская с подругами в одинаковых купальниках позировала на пляже

Продюсер отдыхает на Мальдивах.

«Лимончеллы»: Рудковская с подругами в одинаковых купальниках позировала на пляже
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская улетела на Мальдивы. Там популярная блондинка отдыхает в компании подруг. Накануне она поделилась снимком со своими фанатами, на котором позировала в ярком купальнике. В такие же нарядились и ее подруги.

«Лимончеллы» — подписала кадр Рудковская.

Яна Рудковская с подругами
Яна Рудковская с подругами. Скриншот: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Фанаты бурно отреагировали на фото.

«Хороши! Какие красивые! Классные!» — писали пользователи Сети.

Добавим, накануне 47-летняя Яна показала свою фигуру в бикини. Продюсер отметила, что у нее нет комплексов по поводу фигуры.

Напомним, что Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко. Они знакомы более 15 лет и воспитывают двух сыновей – Сашу и Арсения. Младший появился на свет от сурмамы осенью 2020 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

РудковскаяРудковская последние новостиЯна Рудковская