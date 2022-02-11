«Теперь дело за ВАДА»: Губерниев рассказал о «микроскопических проблемах» в истории с Валиевой

По словам журналиста, он верит, что все будет в порядке.

Комментатор Дмитрий Губерниев на связи из Пекина со студией программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» раскрыл новую информацию о «деле Валиевой».

«Надеемся, что у Камилы Валиевой все будет в порядке. Она тренируется. Это говорит о том, что она будет продолжать здесь выступать. Но теперь дело за ВАДА. Есть микроскопические проблемы. Я надеюсь, что мы все сможем преодолеть». Дмитрий Губерниев

Как отметил Губерниев, ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство — цинично ждала до окончания соревнований в командном первенстве, хотя вопросы у них к Валиевой были еще в декабре. «Дождались, когда весь мир рукоплескал нашей фантастической девушке, нашему вундеркинду, нашей лебедушке. И пришло такое известие. Посмотрим, кто и какие шаги будет предпринимать. Здесь есть выездная модель САS – спортивного арбитражного суда. Работа ведется несколько суток. Хотим дождаться церемонии награждения», — заметил Губерниев.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию победила в командном турнире фигуристов. Однако медали до сих пор не вручены. Допинг-проба одной из участниц команды Камилы Валиевой оказалась подозрительной. Причем взяли ее еще в декабре прошлого года.

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