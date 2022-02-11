Новости шоу-бизнеса: Галкин раскрыл секрет счастливого брака с Пугачевой, Тарасова высказалась об олимпийском золоте, а принц Чарльз не захотел жить в Виндзорском замке

Пока весь спортивный мир переживал за фигуристку Камилу Валиеву и судьбу олимпийского золота в командном турнире, заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о соревнованиях мужчин в одиночном катании, Максим Галкин раскрыл секрет счастливого брака с Аллой Пугачевой, а принц Чарльз отказался жить в Виндзорском замке. Об этих и других новостях, которые читали чаще всего 10 февраля, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Не экономить на жене

Алла Пугачева и Максим Галкин счастливы в браке более десяти лет. Близнецы Лиза и Гарри – любимцы миллионов, каждый их шаг вызывает умиление в сердцах фанатов, а уж если шоумен рассказывает о любимой жене, то его слова слушают буквально с замиранием сердца.

Накануне Максим назвал главный секрет счастливого брака. По мнению ведущего «Лучше всех!» любимую нужно баловать и ни в коем случае не экономить на ней.

Лучший из лучших

Золото Олимпиады в мужском одиночном катании выиграл американец Нейтан Чен. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова лаконично поздравила спортсмена с победой в своем инстаграме. А вот о российских фигуристах тактично промолчала. К слову, россиянин Марк Кондратюк стал 15-м.

«Поздравляю нового олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Нейтана Чена», — отметила Татьяна Тарасова.

Счастье любит тишину

Принц Чарльз готовится надеть королевскую корону. Правда, когда случится этот исторический момент, пока неизвестно. Накануне его мама, королева Елизавета II отметила свой 70-й юбилей правления Великобританией. А Чарльз тем временем признался, что как только станет королем, устроит в Букингемском дворце не только офис, но и дом.

В Виндзорском замке, где в последнее время пребывает Ее Величество, он жить не хочет. Говорит, слишком шумно из-за поблизости находящегося аэропорта «Хитроу».

больше по теме Слишком шумно: принц Чарльз отказался от Виндзорского замка Сейчас в Виндзоре живет королева Елизавета II.

Дипломированный психолог

Анастасия Макеева с каждым днем удивляет своих фанатов все больше и больше. Когда в прошлом году актриса увлеклась изучением квантовой психологии под руководством звездного психолога, мало кто мог подумать, чем это все закончится.

Накануне звезда театра буквально огорошила своих подписчиков. Анастасия стала студенткой факультета психологии и планирует в скором времени получить еще один красный диплом, который пополнит ее копилку документов о высшем образовании.

«Жизнь бьет ключом, большие перемены. Я все-таки поступила, стала студенткой и теперь у меня чуть меньше времени. Будет еще один, надеюсь, по традиции красный диплом государственного образца», — сказала Макеева.

Мамина поддержка

Болезнь Анастасии Заворотнюк не отступает вот уже три года. Актриса борется с онкологией и ведет скрытый образ жизни. Из особняка в подмосковном Крекшино она выезжает только на процедуры, а все заботы по уходу за ней и ее маленькой дочкой Милой легли на плечи мамы – Валентины Борисовны.

Такую информацию рассказал диктор Владимир Березин, который знаком с мамой артистки еще с 90-х годов и до сих пор поддерживает с ней связь.

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