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Новости шоу-бизнеса: Галкин раскрыл секрет счастливого брака с Пугачевой, Тарасова высказалась об олимпийском золоте, а принц Чарльз не захотел жить в Виндзорском замке

Главные новости из мира звезд за 10 февраля.

Новости шоу-бизнеса: Галкин раскрыл секрет счастливого брака с Пугачевой, Тарасова высказалась об олимпийском золоте, а принц Чарльз не захотел жить в Виндзорском замке
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Пока весь спортивный мир переживал за фигуристку Камилу Валиеву и судьбу олимпийского золота в командном турнире, заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о соревнованиях мужчин в одиночном катании, Максим Галкин раскрыл секрет счастливого брака с Аллой Пугачевой, а принц Чарльз отказался жить в Виндзорском замке. Об этих и других новостях, которые читали чаще всего 10 февраля, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Не экономить на жене

Алла Пугачева и Максим Галкин счастливы в браке более десяти лет. Близнецы Лиза и Гарри – любимцы миллионов, каждый их шаг вызывает умиление в сердцах фанатов, а уж если шоумен рассказывает о любимой жене, то его слова слушают буквально с замиранием сердца.

Накануне Максим назвал главный секрет счастливого брака. По мнению ведущего «Лучше всех!» любимую нужно баловать и ни в коем случае не экономить на ней.

Лучший из лучших

Золото Олимпиады в мужском одиночном катании выиграл американец Нейтан Чен. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова лаконично поздравила спортсмена с победой в своем инстаграме. А вот о российских фигуристах тактично промолчала. К слову, россиянин Марк Кондратюк стал 15-м.

Нэйтан Чен
Нэйтан Чен. Фото: Global Look Press

«Поздравляю нового олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Нейтана Чена», — отметила Татьяна Тарасова.

Счастье любит тишину

Принц Чарльз готовится надеть королевскую корону. Правда, когда случится этот исторический момент, пока неизвестно. Накануне его мама, королева Елизавета II отметила свой 70-й юбилей правления Великобританией. А Чарльз тем временем признался, что как только станет королем, устроит в Букингемском дворце не только офис, но и дом.

В Виндзорском замке, где в последнее время пребывает Ее Величество, он жить не хочет. Говорит, слишком шумно из-за поблизости находящегося аэропорта «Хитроу».

Дипломированный психолог

Анастасия Макеева с каждым днем удивляет своих фанатов все больше и больше. Когда в прошлом году актриса увлеклась изучением квантовой психологии под руководством звездного психолога, мало кто мог подумать, чем это все закончится.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan/

Накануне звезда театра буквально огорошила своих подписчиков. Анастасия стала студенткой факультета психологии и планирует в скором времени получить еще один красный диплом, который пополнит ее копилку документов о высшем образовании.

«Жизнь бьет ключом, большие перемены. Я все-таки поступила, стала студенткой и теперь у меня чуть меньше времени. Будет еще один, надеюсь, по традиции красный диплом государственного образца», — сказала Макеева.

Мамина поддержка

Болезнь Анастасии Заворотнюк не отступает вот уже три года. Актриса борется с онкологией и ведет скрытый образ жизни. Из особняка в подмосковном Крекшино она выезжает только на процедуры, а все заботы по уходу за ней и ее маленькой дочкой Милой легли на плечи мамы – Валентины Борисовны.

Такую информацию рассказал диктор Владимир Березин, который знаком с мамой артистки еще с 90-х годов и до сих пор поддерживает с ней связь.

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