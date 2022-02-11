«Проиграли – все, катастрофа!»: Плющенко обвинил родителей своих учеников в «поисках виноватого»

Как отметил фигурист, он уже столкнулся с подобным непониманием.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обвинил родителей своих учеников в постоянном «поиске виноватого» после неудач их отпрысков.

«У российских спортсменов другой менталитет. Проиграли — все, катастрофа! Кто-то сразу прекращает тренироваться, кто-то начинает искать виноватого». Евгений Плющенко

Как отметил Евгений Плющенко, во всех бедах родители начинают винить почему-то тренерский штаб. Причем родители воздействуют на своих детей. Отпрыски также начинают во всем винить тренеров.

Как признался Евгений Плющенко, он уже сам столкнулся с подобным явлением в своей спортивной школе. За границей, как отметил фигурист, реакция более адекватная. Там разбирают ошибки, делают правильные выводы и идут дальше к достижению успеха, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгений Плющенко в последние годы тренирует молодых фигуристов. Некоторые из них уже добиваются успехов на российских соревнованиях.

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