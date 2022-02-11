«Чувствую взаимность»: Седокова в купальнике покрасовалась перед камерой

Недавно Анна Седокова перебралась в Майами. Там артистка живет с сыном Гектором и молодым мужем Янисом Тиммой в арендованном особняке. Домик с бассейном обходится Анне в четыре миллиона рублей ежемесячно.

В своем инстаграме Седокова любит радовать фанатов свежими кадрами, на которых позирует в весьма откровенных образах. На этот раз певица пококетничала перед камерой в черном купальнике.

«Люблю себя в независимости от того сколько я вешу, что чувствую или что на мне надето. И чувствую взаимность», — написала Седокова.

Напомним, в декабре прошлого года артистка отметила свой 39-й день рождения. В этот же день она объявила о старте своего нового продукта. Теперь Анна Седокова будет учить дам тому, как зарабатывать самостоятельно.

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