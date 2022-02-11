«Мы виделись не так давно»: Анна Калашникова намекнула на воссоединение с Прохором Шаляпиным

37-летняя актриса и модель Анна Калашникова в разговоре с журналистами сайта Teleprogramma.pro проговорилась об отношениях со своим бывшим, певцом Прохором Шаляпиным. Дело в том, что точку в романе пара поставила еще в 2016 году. За это время музыкант успел жениться и стать вдовцом, светская львица – взрастить сына и обрести любовь.

Как оказалось, между Калашниковой и Шаляпиным связь не прервалась. Звезды встречаются периодически, но исключительно по дружбе.

«Иногда друзья пишут мне: «Давайте восстановите отношения с Прохором». Да, я не скрываю, что мы виделись не так давно, да и в декабре часто пересекались. Прохор знал, что у меня в жизни какие-то ссоры, проявлял ко мне искренний интерес. Не скрываю, что он тоже симпатичен, и мы друг другу уже больше, как родные», — отметила в интервью Загугли звезду она.

Напомним, что Калашникова начала встречаться с Шаляпиным будучи беременной. Музыкант сначала подумал, что это его ребенок, но быстро вскрылось, что отец – другой мужчина. Прохор поначалу был не против принять малыша, но затем передумал.

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