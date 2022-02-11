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«Отсутствует стабильность»: Иосиф Пригожин признался, что откладывает деньги на «черный день»

Продюсер считает, что многие занимаются критикой.

«Отсутствует стабильность»: Иосиф Пригожин признался, что откладывает деньги на «черный день»
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press

В самом начале пандемии Иосиф Пригожин первым из многих представителей шоу-бизнеса начал бить в колокола, озвучивая убытки артистов из-за ограничений. Сейчас продюсер считает, что все живут в эпоху «черного дня», а просветов практически не видно.

«Отсутствует стабильность. Когда началась пандемия — мы взяли на себя на себя ответственность: сохранить и поддерживать свой коллектив. Надо было просто нести достойно это бремя. А многие не понимают своей ответственности. Происходящего в целом. И занимаются критикой», — цитирует Пригожина «Комсомольская правда».

Также Иосиф Пригожин отметил, что он откладывает деньги, но большая семья требует определенных расходов и внимания.

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