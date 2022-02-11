«Позорно это и стыдно в любом случае»: Василий Уткин прокомментировал допинг-скандал с Камилой Валиевой

Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о скандале на Олимпиаде в Пекине, связанном с допингом у российской фигуристки Камилы Валиевой. Якобы, именно по этой причине церемония награждения сборной откладывается. Более того, всех победителей могут вовсе лишить золотых медалей и аннулировать результат.

Журналист оценил происходящее вокруг допинг-пробы Валиевой, который она показала, кстати, еще в декабре, – у ее в организме нашли следы препарата, который запрещен ВАДА. Уткин обратил внимание на этот момент у себя на YouTube-канале.

«Как мы всегда говорим: «Да это же совсем чуть-чуть, это же вот сколько, он ничему не помогает этот допинг, он вообще непонятно как попал в список запрещенных препаратов, хотя случилось уже почти 10 лет назад, — но какое это имеет значение!». Эта аргументация всегда вызывает какое-то… Мне кажется, это еще обиднее, чем попасться на допинге, — аргументировать таким вот образом свою защиту», — произнес Уткин.

Комментатор заметил, что в фигурном катании если и применяется допинг, то связанный со сгонкой веса. А препарат, который упоминается в случае с Валиевой, схож с нашумевшим «Мельдонием», его фигуристка могла принимать по кардиологическим показаниям. Но даже не это удивляет журналиста.

«У меня возникает только один вопрос. Ну, хорошо, случайно, ну, мало. Но почему? Ну как вот это все-таки получается? Ведь о том, что Камила Валиева – одна из главных надежд, говорилось очень давно», — вопрошает Уткин.

И резюмирует: «Вот я сейчас болею за нашего спортсмена, а потом, как выяснится, он чем-то там накидался. И спрашивается, ну вот во имя чего были все эти мои собственные эмоции? Возникает ощущение обмана колоссального».

Уткин сравнил скандал с допингом у Валиевой с ситуацией, если бы она вышла кататься в платье с дырой в неположенном месте: «Позорно это и стыдно для российского спорта в любом случае. Надеюсь, что маленькой красивой девочке позволят выступить на Олимпиаде».

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