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«Кого-то бесит, но зато живая»: Алена Апина высказалась в адрес Ольги Бузовой

Артистка считает, что поющая ведущая – большая молодец.

«Кого-то бесит, но зато живая»: Алена Апина высказалась в адрес Ольги Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Имя Ольги Бузовой у всех на слуху. Одни ее боготворят, другие выражают свое недовольство в адрес поющей ведущей. Она же тем временем записывает песни, дает концерты, выходит на сцену театра и не боится браться за любое новое дело.

Известная исполнительница Алена Апина, которая ранее заступилась за Моргенштерна, поддержала и Ольгу Бузову.

Алена Апина
Алена Апина. Фото: Global Look Press

«Другая девочка давно бы уже вышла замуж удачно и на этом успокоилась. А Оля работает, ищет, кого-то бесит, но зато она живая. Она большая молодец, не сидит на лаврах. И неважно, есть ли у нее голос, музыкальное образование. Сейчас это не редкость, так что Бузова в этом абсолютно не одинока», — сказала в эфире Радио «Комсомольская правда» Апина.

Напомним, ранее Алена Апина высказалась об Алле Пугачевой.

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