То ли еще будет: третий сезон шоу «Маска» до премьеры уже отличился рекордами

Самое рейтинговое по итогам прошлого телесезона на НТВ шоу «Маска» в преддверии премьеры этого года уже бьет собственные рекорды. Компания «Вайтмедия» провела онлайн-презентацию телепроекта в Сети, на которой рассказала немного секретов о предстоящем сезоне, тем самым собрав максимальное количество зрителей.

«Менее чем за сутки цифра просмотров составила более 2 миллионов, а суммарное количество реакций на посты, связанные с прямой трансляцией, и сам стрим, превысило 25000», — сообщили авторы российской версии шоу.

Данные показатели – не только рекорд с момента запуска шоу. Но и подтверждение предыдущих достижений. Шоу «Маска» является едва ли не самым ожидаемым шоу этого сезона у телезрителей.

Напомним, шоу «Маска» — это музыкальный проект с перевоплощениями. В нем участвует полтора десятка героев, переодетых в самые разные костюмы – животных, птиц, сказочных персонажей. Перед жюри и зрителями стоит задача отгадать, кто прячется за маской. Побеждает самый талантливый и харизматичный.

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