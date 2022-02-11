Бывший будет локти кусать: Волочкова в бикини раскинулась в поперечном шпагате на бортике бассейна

Балерина рассталась с банщиком Сергеем Кузнецовым и отправилась восстанавливать равновесие в СПА.

Звезда сцены Анастасия Волочкова после яркого романа с банщиком Сергеем Кузнецовым осталась с разбитым сердцем. Причины, по которым они с бойфрендом расстались, не раскрываются, но мужчина подчеркивает – за то, что сделала балерина, он простить ее не готов.

Чтобы показать, кого потерял Сергей, Анастасия блеснула шпагатом о время своего отдыха в СПА. Она отправилась туда в единственный выходной, о чем рассказала в Сети.

Свою растяжку в поперечном шпагате балерина Волочкова продемонстрировала на бортике общественного бассейна.

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