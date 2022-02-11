«Печально, что он покинул страну»: известная артистка заступилась за Моргенштерна

Еще в прошлом году Моргенштерн перебрался в Дубай. На днях стало известно, что рэперу грозит новая статья за распространение и пропаганду наркотиков. На этот раз представители силовых структур обратили внимание на татуировку музыканта, которая напоминает листок запрещенного к выращиванию растения.

Несмотря на все происходящее вокруг Алишера в последнее время, количество почитателей его таланта не уменьшается. В их числе и Алена Апина.

«Моргенштерн на сегодняшний день — последняя рок-звезда. Он рвет шаблоны, идет наперекосяк, дерзит… Даже неважно, в каком жанре он работает, потому что работает он прекрасно. Это революционно. Я вам скажу, почему его хотят запретить, и почему я бы выступила в его защиту. У него сколько подписчиков, 35 миллионов? За таким человеком пойдут, поэтому страшно. Мне очень печально, что он покинул страну», — заявила гостья Радио «Комсомольская правда».

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Напомним, ранее Апина высказала свою точку зрения на то, как Алла Пугачева строила отношения с коллегами в лихие 90-е.

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