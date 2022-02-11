Дал сто процентов: что сказал подопечный Этери Тутберидзе после допинг-скандала о Камиле Валиевой

Победа российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине обернулась скандалом. До сих пор золотые медали спортсменам не вручили, а среди причин, по которым это произошло, назвали положительную допинг-пробу у 15-летней Камилы Валиевой.

После этого весь спортивный мир буквально закипел. Притом что официально Международный олимпийский комитет воздержался пока от оценок.

Подопечный Этери Тутберидзе, который бок о бок тренировался с Камилой Валиевой, одиночник Морис Квителашвили ранее высказался относительно фигуристки и ее психоэмоционального состояния. Также спортсмен подчеркнул, что ручается за коллегу – она не могла принимать запрещенку.

«Нет. Со стопроцентной уверенностью скажу, что нет. Не знаю, что это. Сложно сказать. Я почему-то уверен, что все должно быть хорошо», — сказал Морис Квителашвили сайту «Чемпионат».

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