Двойная выгода: Волочкова вернулась к бывшему возлюбленному ради денег

Еще несколько дней назад Анастасия Волочкова переживала расставание с бойфрендом Сергеем Кузнецовым, с которым две недели нежилась на Мальдивах, а теперь вновь тает в объятиях другого поклонника. На этот раз своего бывшего возлюбленного по имени Олег. С ним балерина рассталась прошлой весной, но по ее словам, общение не прекращала.

«Мы с Олегом столько раз ругались, расставались и опять соединялись. Я человек сложный, со мной жизнь как на вулкане. Еще же надо мое творчество терпеть, а Олегу оно не нравится», — рассказывала ранее Волочкова.

Как пишет «Комсомольская правда», планировалось, что Волочкова появится в эфире ток-шоу с тем самым Сергеем. Но так как роман быстро закончился, а ставший знаменитым банщик, ретировался, Анастасия не растерялась и позвала на помощь того самого Олега. Гонорар за очередную историю любви, рассказанную в кадре Волочкова получит приличный. По слухам, новая программа с балериной и ее возлюбленным скоро выйдет в эфир.

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