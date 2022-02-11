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Открытые плечи, полупрозрачные ткани: Пугачева в многослойном платье из фатина изящно закинула ногу на ногу

Примадонна любит монохромные образы и обилие аксессуаров.

Открытые плечи, полупрозрачные ткани: Пугачева в многослойном платье из фатина изящно закинула ногу на ногу
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Поскольку Алла Пугачева редко появляется в своем аккаунте в Instagram, многочисленные поклонники нашли выход, как всегда быть в контексте жизни своей любимой исполнительницы. Они основали фан-группу, где обсуждают творчество примадонны российской эстрады, ее выходы в свет и семью.

На этот раз в аккаунте появился снимок Пугачевой в черном платье с многослойной юбкой из фатина. За последние годы певица сменила имидж кардинально, и многим фанатам это нравится. Поэтому монохромный образ из полупрозрачных тканей им пришелся по душе.

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfei/

К тому же, игривости Пугачевой добавил фасон платья – декольте с открытыми плечами эффектно подчеркнуло хрупкость ключиц, а стройные ноги видны всем, их артистка изящно закинула одну на другую.

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