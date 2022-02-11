«Ту же самую Лопыреву почему-то никто не обвиняет»: Калашникова открестилась от дубайского эскорта

Певица и шоувумен рассказала, зачем ездит в Арабские Эмираты.

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина, 37-летняя актриса, певица, модель и светская львица Анна Калашникова стала героиней нового выпуска «Загугли звезду» на сайте Teleprogramma.pro. она рассказала о своем детстве, родителях, образовании и опыте работы в США.

Коснулась беседа и вопроса эскорт-услуг, в которых Анну Калашникову обвиняли за частые поездки в Дубай. Мол, красивая свободная девушка явно ездит туда на свидания с состоятельными мужчинами. На что красотка объяснила, что все 10 лет, что летает туда, она преследует самые разные цели, но никак не эскорт.

В Эмиратах Калашникова регулярно выступает как певица, модель или ведущая мероприятий. Кроме того, часто она там просто отдыхает с сыном или бойфрендом.

«Ту же самую Лопыреву почему-то никто не обвиняет в дубайском эскорте. Также я могу назвать еще очень много девушек, известных и медийных, которые давно работают и прочно обосновались в Дубае. Там и «Экспо» проходит, где я также рекламирую всевозможные павильоны. Работаю с разными фотографами, представляю всевозможные мероприятия и предприятия», — рассказала звезда.

Виктория Лопырева, которую упомянула Анна Калашникова, — это известная модель, в прошлом «Мисс Россия – 2003». Она и вовсе обосновалась в Дубае, где живет там несколько последних лет.

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