Низ называется «чайки»: Виктория Боня в купальнике объяснила, зачем ей такое микроскопическое бикини

Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня в свои 42 года выглядит значительно моложе, чем указано в паспорте. Звезда много времени, сил и средств вкладывает в то, чтобы добиться такого результата. И не тушуется, когда дело доходит до фото или видео в купальниках.

На этот раз красотка Боня сама запечатлела себя в бикини. В Монако, где постоянно проживает звезда реалити, выдался солнечный жаркий день, и она поспешила устроить сеанс загара. Облачившись в микроскопические стринги, которые стилисты называют «чайками», она позировала для соцсетей, чем привлекла повышенное внимание СМИ.

Ей пришлось объясняться, зачем ей такой низ от купальника. «Неужели какие-то такие у меня трусики необычные, что о них в новостях пишут? Трусики для загара! Вы же не хотите, чтобы вот до сюда была белая вот эта часть!», — отмерила ладошкой до пупка расстояние девушка.

Виктория подчеркнула, что на пляж в таком купальнике она не ходит. Нужны «чайки» ей исключительно для равномерного и максимального покрытия загара на теле.

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