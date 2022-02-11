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«Губы цвета кресла – тренд»: Марина Кравец в золотистом платье-чешуе сразила красотой Тимура Родригеза

Актриса предстала во всем великолепии перед камерой.

«Губы цвета кресла – тренд»: Марина Кравец в золотистом платье-чешуе сразила красотой Тимура Родригеза
Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets/

Единственная в Comedy Club женщина-юморист Марина Кравец в своем Instagram регулярно освещает события из жизни. Накануне актриса побывала на съемках, во время которых вернулась назад, в Новый год.

Перед камерой красотка появилась в мерцающем золотистыми пайетками платье-чешуе, при полном макияже и с укладкой. Снимками звезда поделилась в микроблоге.

«Вести с полей. А как вы одеваетесь в поля? Губы в цвет кресла — тренд», — подметила звезда.

Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets/

В комментариях фолловеры усыпали Марину комплиментами. Сраженным красотой актрисы оказался и давний товарищ Кравец, комик Тимур Родригез: «Так! А почему так красиво опять?». На что Кравец пошутила: «Прости, так получилось, дело не в тебе!».

Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets/

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