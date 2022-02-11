«Выдался выходной»: Волочкова в розовом бикини оригинального фасона блеснула фигурой в СПА

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова в начале месяца пережила настоящую драму в личной жизни. Спустя месяц счастливых отношений с банщиком Сергеем Кузнецовым она объявила о разрыве и тяжело страдает от расставания. Поэтому чтобы отвлечься, звезда с головой ушла в работу, а накануне смогла развеяться в СПА-комплексе.

Волочкова показала, в какой комплекс они вместе с директором Светланой отправились. Многообразие бань, бассейнов и джакузи отвлекло балерину, и она с удовольствием позировала для фото в розовом мини-бикини оригинального фасона.

«Наконец-то выдался выходной, единственный за месяц», — порадовалась Волочкова.

Кстати, Волочкова смогла развеяться не только физически – благодаря СПА, но и морально. Она воссоединилась с давним бывшим Олегом, за которого как-то собиралась замуж, но вместо похода в ЗАГС рассталась. Сейчас они снова вместе.

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