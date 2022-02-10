Ксения Бородина возразила тем, кто находит у нее последствия пластических операций

Телеведущая утверждает, что ничего не делала со своей внешностью.

Бывшая жена бизнесмена Курбана Омарова — Ксения Бородина — ответила на вопросы поклонников, которые поинтересовались у знаменитости по поводу хирургических вмешательств и уколов «красоты».

Ксения заявила, что никогда не увеличивала губы. Личный косметолог Бородиной может это подтвердить. Однако не все фолловеры Ксении согласны с этим.

«Я не против увеличения. Кто хочет, тот пусть делает. Это нормально. Я не хочу. Мне это просто не надо. Как не надо трогать брови, переделывать уши, зубы. Менять цвет глаз! Если они нормальные, меня все устраивает. Просто зачем? Я над собой много работала, чтобы сейчас кайфовать от своей внешности», — возразила хейтерам Бородина в своем микроблоге.

Телеведущая добавила, что может проколоть курс витаминов для кожи. Но она не вставляла импланты, виниры и уже три года как не красит волосы.

Напомним, ранее Ксения Бородина поделилась подробностями обсуждения с дочерью своего развода. Знаменитость призналась, что ее общая дочь с Курбаном Омаровым сильно переживала из-за расставания родителей.

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