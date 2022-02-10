«Все не видят того, что вижу я»: бывший тренер Камилы Валиевой — о допинг-пробе фигуристки

Мария Касумова заявила, что люди просто не могут поверить в способности спортсменки.

Бывший тренер Камилы Валиевой высказалась о допинг-пробе фигуристки. Мария Касумова считает, что люди просто не могут поверить в исключительные способности фигуристки. Именно поэтому вокруг фигуристки ходят слухи об употреблении спортсменкой запрещенных препаратов.

«Я считаю, что она никогда вообще ничего не употребляла. У нее шикарные исходные данные, она поцелована Богом. Таких данных я не видела ни у одной девочки до сих пор. Ей не надо никакого допинга, никаких таблеток, тем более для сердца. Человек с детства привык к нагрузкам, мог пробежать на стадионе 25 кругов. Но люди смотрят на нее и не верят, что организм на такое способен, ищут оправдания», — заявила Касумова NEWS.ru.

Экс-тренер считает, что глупо оправдывать успех Валиевой. Это результат каждодневной работы и эффективного наставничества Тутберидзе.

«Камила — девочка умная, я ей горжусь, верила в нее изначально. Когда только ее увидела, она недокручивала двойные прыжки. Мне говорили, зачем я с ней работаю, что в ней вижу, ведь есть девочки лучше нее. Я всем говорила, что все не видят того, что вижу я. И то, чего она добилась, — олимпийское золото в команде — само собой разумеющееся. Девочка способная, очень рабочая и трудолюбивая», — заключила Мария.

Камила Валиева еще в прошлом году сдала подозрительный допинг-тест. Позже прошла информация, что она употребляла некое средство, которое пьют при проблемах с сердцем.

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