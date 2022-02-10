«Была почти парализована страхом»: Камилла Паркер-Боулз — о свадьбе с принцем Чарльзом

Камилла Паркер-Боулз боялась свадьбы с принцем Чарльзом. Герцогиня переживала, что никто не придет на торжество. Покойная жена принцесса Диана была любимицей британцев и Камилла боялась, что ее освистают.

«Я думаю, что Чарльз всегда хотел сделать Камиллу своей невестой, своей женой. Он чувствовал, что за эти годы она выдержала много действительно негативной критики, и она восприняла это с большим достоинством», — поделился королевский эксперт с изданием Mirror.

Камиллу пугало, что никто не встретит их с Чарльзом перед ратушей, когда пара предстанет после свадебной церемонии в качестве мужа и жены.

«Однажды получившая репутацию прелюбодейки, она была почти парализована страхом. Она боялась, что никто не придет, она боялась, что ее освистают. Я помню, как смотрела кадры из этого фильма примерно в 6 утра, и на улицах Виндзора никого не было. Насколько я помню, было очень холодно, очень холодный день. Как журналист я смотрела на это и думала, что единственной реакцией будет национальная апатия, что почти так же плохо, как протест. Однако к 10:30 улицы были заполнены людьми», — рассказали эксперты.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская счастливы в браке уже почти 17 лет. Они узаконили многолетние отношения в Виндзорской ратуше в 2005 году на глазах у принцев Гарри и Уильяма, а также детей Камиллы — Лоры и Тома.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.