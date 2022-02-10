«Девять лет. 137 песен. 43 клипа»: Мот попрощался с Black Star

Исполнитель Мот опубликовал в личном микроблоге слова благодарности и прощания с музыкальным лейблом Black Star.

Матвей Мельников, выступающий под псевдоним Мот, почти девять лет провел вместе с одним из самых известных российских музыкальных продюсерских центров Black Star.

«Девять лет. 137 песен. 43 клипа. И боюсь даже представить, сколько концертов. Я пришел на лейбл молодым, 23-летним пацаном, который мечтал стелить свой рэп по городам и весям. А ухожу (уже почти) 32-летним батей, который прокапканил/засопранил и отавгустил своими песнями полмира.

Это был ошеломительный путь, очень красивая история и вот он, достойный финал», – признался Мот.

«Хобби стало профессией, слово — оружием и лекарством, а некогда идеально чистый загранпаспорт уже успешно сменился три раза из-за отсутствия страниц для пограничных печатей. Но главное – это эмоции, люди и воспоминания. Такое не забывается. И об этом потом в старости дед Матвей будет рассказывается внукам», – отметил исполнитель.

Напомним, ранее с музыкального лейбла Black Star ушел один из его основателей – шоумен Тимати.

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