«Самое сложное испытание для меня»: Алена Водонаева рассказала, как согласилась на участие в «Звездах в Африке»

Телеведущая больше боялась перелетов, а не сложных заданий на проекте.

Бизнесвумен Алена Водонаева разместила в личном микроблоге свою историю участия в шоу «Звезды в Африке».

Напомним, что Водонаева появится во втором сезоне экстремального шоу ТНТ. Съемки этого проекта проходят в Африке. В первом сезоне знаменитостям пришлось нелегко. Однако смельчаки на второй сезон все же нашлись. Среди них Алена Водонаева.

«В Африку я прилетела за несколько дней до начала шоу. Чтобы съездить на сафари, отдохнуть и восстановиться после перелетов, так как я не знала, чем они для меня обернутся. Самолета было три. В одну сторону (об обратных самолетах я стараюсь пока не думать, чтобы не сойти с ума). Как вы помните, после инсультов я путешествовала исключительно на поезде. Но это Африка. И тут без вариантов», — объяснила Алена.

«Мне дали три недели. И все три недели я думала о самолетах и перелетах.

Это самое сложное испытание для меня. Меня не пугало участие. Я адреналинщик, я обожаю приключения, новые дороги, сложности и задачи, которые надо решить. Я умею выигрывать и проигрывать. Люблю выходить из зоны комфорта, искать свой предел, менять картинку и проживать разные жизни. Я посмотрела весь первый сезон и решила — лечу, хочу, готова», – призналась Водонаева.

Напомним, ранее Алена Водонаева рассказала, в какую цену ей обошлись роды.

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