Снуп Догга обвинили в изнасиловании

Сообщается, что инцидент произошел в 2013 году.

Скрывающая имя танцовщица и модель требует от американского рэп-исполнителя Снуп Догга 10 млн долларов. Этой суммой знаменитость должен откупиться за предполагаемое изнасилование.

К слову, по словам пострадавшей, виноват не только Снуп Догг. Друг артиста и его шоу-партнер Дон Хуан первым надругался над девушкой.

Сообщается, что все случилось в 2013 году после концерта Догга в Калифорнии. Дон Хуан предложил подвезти модель до дома. В машине девушка уснула, а проснулась дома у шоумена.

Дон Хуан принудил модель к оральному сексу, а после отвез на музыкальную студию к другу. Шоумен пообещал, что Снуп Догг даст девушке работу. Однако исполнитель тоже надругалась над танцовщицей. Подработку пострадавшая так и не получила. Об этом сообщили в TMZ.

К слову, сам Снуп Догг свою вину отрицает. Он называет модель мошенницей, которая вымогает у него и его друга 10 миллионов долларов. Артист также рассказал, что девушка перед официальным заявлением требовала деньги на его концерте.

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