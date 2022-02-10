«Переживала и плакала»: Ксения Бородина рассказала, как младшая дочь отнеслась к разводу родителей

Бывшая жена предпринимателя и блогера Курбана Омарова — Ксения Бородина — ответила на вопрос, как ее младшая дочь отреагировала на развод родителей.

Ксения решила пообщаться со своими поклонниками. Знаменитость старается не скрывать от фолловеров свою личную жизнь. У ведущей «Дома-2» с ее поклонниками доверительные отношения.

Один из фанатов поинтересовался у Бородиной по поводу ее развода. Вернее, как общая дочь Ксении и ее бывшего мужа отнеслась к расставанию родителей.

«Да, она переживала и плакала, особенно летом в Турции. У меня с ней состоялся тяжелый разговор. Она не понимала, почему папы нет рядом. Ведь она привыкла, что мы отдыхаем вместе…» — рассказала Ксения про Теону в Stories личного микроблога.

«Поверьте мне, я больше всего переживала из-за нее. Боялась ее реакции, боялась оставить без отца. Но потом поняла, что лучше у нее будут вот такие дни с подарками, чем несчастная мама, которая терпела ради семьи. И это не мой эгоизм, это для ее будущего», — резюмировала Бородина.

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