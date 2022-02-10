Артисты из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» не пришли на похороны Виктора Бутурлина

Коллег сценариста и режиссера Виктора Бутурлина по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» не было на похоронах знаменитости.

Одного из основателей кинолент о полицейских кремировали в Санкт-Петербурге. Предполагается, что Виктор Бутурлин умер вследствие острой сердечной недостаточности.

В день прощания с «питерским» режиссером собрались ученики и коллеги Бутурлина. Однако звезд «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» не было. Александр Половцев, Алексей Нилов и Сергей Селин не пришли проститься с режиссером, который помог им построить карьеру успешных артистов.

Виктор Бутурлин также сыграл большую роль в жизни Андрея Федорцова. Благодаря режиссеру Федорцов получил главную роль. При этом актер не появился на похоронах наставника.

Зато актер Сергей Кошонин не забыл про коллегу. Звезда «Убойной силы» вспомнил, как они вместе с Бутурлиным в знаменитом кафе «Ленфильма» обсуждали судьбу петербургского кинематографа.

«Мы выживаем. Питерское кино всегда было особенным, ни на что не похоже. И дядя Витя был одним из его представителей. Я обязан тебе, ты дал мне путь в профессию. Если бы ты не взял меня на пробы, ничего бы не получилось. Ты оказался моим крестным», — передает слова артиста «СтарХит».

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