Мама — в люксовых мехах, дочь — в пуховике-дутике: Орбакайте с бледной помадой вывела в свет единственную внучку Пугачевой

У Примадонны есть два взрослых внука — Никита и Дени. А вот красавица-внучка у певицы одна.

Кристина Орбакайте вместе с девятилетней дочкой Клавой провела вечер на Бродвее. Певица сводила внучку Примадонны на мюзикл, посвященный жизни и творчеству Майкла Джексона. И поп-дива, и ее наследница остались в полном восторге от увиденного. Ну а Клава настолько впечатлилась личностью поп-короля, что вместе с именитой мамой посмотрела все его клипы и выступления, сохранившиеся в записи.

На Бродвее Кристина Орбакайте покрасовалась в люксовых мехах, а ее дочка Клава щегольну в ультрамодном пуховике-дутике. Жена бизнесмена Михаила Земцова позировала с непривычной прической — волосы у певицы «опали» под моросящим дождем, а пряди словно склеились. К тому же свои губы Кристина подкрасила бледной мерцающей помадой, смягчив внешность.

«Потрясающий вечер на Бродвее! Мюзикл MJ — о жизни и творчестве любимого и незабываемого Майкла Джексона. Нахлынуло столько воспоминаний, с каждой его песней что-нибудь непременно связано. Клавочка так увлеклась, что мы решили пересмотреть все его клипы и выступления! Аплодисменты и благодарность всей команде создателей этого шедевра», — отметила певица.

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