Алена Шишкова отрицает роман с 17-летним братом Миланы Тюльпановой

Модель утверждает, что не состоит в отношениях с несовершеннолетним родственником бывшей жены Александра Кержакова.

Стало известно, что бывшая возлюбленная Тимати опровергла роман с 17-летним братом модели Миланы Тюльпановой. Алена Шишкова честно ответила на вопрос о своей личной жизни в личном микроблоге.

Отметим, что недавно 17-летний блогер и брат модели Миланы Тюльпановой высказался об отношениях с экс-возлюбленной шоумена Тимати.

Сама 29-летняя Шишкова ранее никогда не упоминала имя Тюльпанова. Но после заявления Владислава Тюльпанова блондинка рассказала о личной жизни в stories своего микроблога.

«Конечно же, нет!» — резко ответила Алена Шишкова на вопрос о романе с несовершеннолетним.

Напомним, что сам Владислав рассказывал о романе с блондинкой по имени Алена. Также Тюльпанов сообщил о том, что его новая подружка ранее встречалась с очень известным российским рэп-исполнителем. Именно поэтому поклонники блогера заподозрили его в романе с бывшей избранницей Тимати — моделью Аленой Шишковой.

Но Алена эту информацию опровергла, еще больше запутав фолловеров. А Тюльпанов после высказывания Шишковой оставил в своем микроблоге ролик, в котором сделал новое заявление.

Брат Тюльпановой отметил, что в его жизни умерла романтика.

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