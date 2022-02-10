«Будут завидовать всегда»: Ольга Бузова поддержала Камилу Валиеву

Экс-участница шоу «Ледниковый период» Ольга Бузова разместила пост поддержки в личном микроблоге в адрес Камилы Валиевой, которую обвинили в нарушении правил Олимпиады.

Отметим, что в декабре прошлого года российская фигуристка Камила Валиева сдала странную допинг-пробу. Об этом стало известно на Олимпиаде после соревнований, где Камила взяла золото.

Валиеву обвинили в употреблении допинга. Встал вопрос о лишении спортсменки медали. Однако позже МОК опроверг эту информацию.

Соотечественники Камилы Валиевой очень переживают за спортсменку. Знаменитости стали выкладывать в своих микроблогах слова поддержки в адрес фигуристки, в том числе и Ольга Бузова.

«Девочка моя! Камила, ты самая лучшая! Сильная! Блистательная! Наша звездочка. Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! Таким, как ты, будут завидовать всегда, но нам сейчас просто нужно сохранять холодными головы, нужен ясный ум, хорошая злость, чтобы были силы продолжать борьбу! Я держу за тебя кулачки! А все те, кто сейчас так гнусно пишут о якобы допинг-тестах, и что еще возмутительнее — о возможном лишении золотых медалей всей команды… Я просто не верю, что мир настолько сошел с ума. Я верю, искренне верю, что все будет хорошо!» — написала Ольга.

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