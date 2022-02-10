«Верим в успех юной фигуристки»: личный фотограф Аллы Пугачевой ярко поддержал Камилу Валиеву

Как заявил Роман Родин, нашей звезде сейчас необходима поддержка.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву после обвинений в употреблении допинга.

«Поддержим Камилу Валиеву в трудный момент ее жизни! Верим в успех юной фигуристки». Роман Родин

Напомним, что сборная России по фигурному катанию уверенно выиграла золотую медаль в командных соревнованиях. Однако награждение было отложено на неопределенный срок.

Позже стало известно, что Камила Валиева сдала подозрительную допинг-пробу. Причем еще в декабре. Разбирательства продолжаются до сих пор. Официальных комментариев пока не было.

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