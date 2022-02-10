«Я всегда тебя поддержу!»: Евгения Медведева раскрыла детали разговора с Камилой Валиевой

Фигуристка Евгения Медведева в Instagram призналась, что у нее был разговор с коллегой Камилой Валиевой на Олимпиаде в китайском Пекине.

«Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Все, что я хотела сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу!» Евгения Медведева

По словам Евгении Медведевой, она хотела бы адресовать свой пост представителям СМИ. Медведева понимает, что яркие заголовки для многих важны. При этом Медведева попросила представителей СМИ не нагнетать обстановку и дождаться официальных заявлений. Сама она уверена, что все будет хорошо.

Напомним, что Камила Валиева еще в декабре прошлого года сдала странную допинг-пробу. При этом известно об этом стало лишь на Олимпиаде после соревнований в команде, где россияне взяли золото.

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