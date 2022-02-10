Американский стендап-комик умер во сне после удара головой

9 января в американском городе Орландо в возрасте 65 лет скончался известный западный стендап-комик Боб Сагет.

Комедиант умер в номере отеля посреди своего турне, и его поклонники целый месяц не могли узнать, что стало причиной смерти артиста. Но вот 9 февраля выяснились подробности.

«Теперь, когда у нас есть окончательные выводы расследования властей, мы посчитали правильным, чтобы фанаты услышали эти выводы непосредственно от нас, — цитирует официальное заявление родственников Боба Сагета портал E! News. — Поскольку мы продолжаем скорбеть, мы просим всех помнить любовь и смех, которые Боб принес в этот мир, и уроки, которые он преподал нам: быть добрым ко всем, позволять людям, которых вы любите, знать, что вы их любите, и встречать трудные времена с объятиями и смехом».

Родня рассказала, что мужчина умер во сне. Но не просто так — предварительно он ударился затылком, от чего произошло кровоизлияние в мозг, когда артист лег на боковую. По всей видимости, Боб не придал значения травме и отправился в постель. Алкоголь и наркотики не фигурировали в деле о гибели комика.

Добавим, что Сагет был известен благодаря ситкому «Полный дом». Многие зрители отмечали его вульгарные шутки во время живых выступлений. У артиста остались жена и три взрослые дочери от первого брака.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.