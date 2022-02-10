«Эх! А Харлаша мог на руках носить»: утомленная Асмус прилегла на перила у набережной

Актриса из фильма «Текст» едва не уснула прямо на улице, чем немало смутила своих почитателей.

Кристина Асмус пожаловалась на недосып и усталость, показав свое летнее фото. В кадре экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова уютно устроилась прямо на заборе, прикорнув на узких перилах. Многие поклонники заметили, что с таким же успехом актриса из фильма «Текст» могла бы прилечь и на траву, подстелив под себя чью-нибудь куртку. Однако Кристине и так, видимо, было вполне удобно.

«Когда спала два часа и у тебя целый день съемки на французском языке», — пожаловалась Асмус, задремав прямо в парке на перилах. «При Гарике кренделя не выписывала», «Эх! Харлаша мог и на руках сонную носить», «Вот они, издержки актерской профессии!! Даже тюфячка не дали, не то что матрас», «Удобно? Не соскальзываешь??», «На травку надо было плюхнуться», «Ох, какая сочная трава! Все в цвету», «Зато уместилась», — шутят поклонники.

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