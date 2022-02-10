Подопечный Тутберидзе оценил вероятность употребления Валиевой запрещенного препарата

Как отметил Морис Квителашвили, он был в шоке, когда узнал об этой истории.

Грузинский фигурист Морис Квителашвили, который входит в команду тренера Этери Тутберидзе, заявил, что много читал о ситуации с возможным допингом у фигуристки Камилы Валиевой.

«Про Камилу читал, конечно. Все переживали, я очень хорошо общаюсь с Камилой. Желаю ей всех благ, чтобы у нее все складывалось хорошо. Когда такое происходит, переживаю, конечно. Я был в шоке». Морис Квителашвили

Как отметил Морис Квителашвили, он исключает, что Камила Валиева употребляла запрещенный препарат. Грузин выразил стопроцентную уверенность, что вся история — неправда. При этом он заметил, что Валиева очень переживает. Он думает, что все будет хорошо, сообщает championat.com.

Напомним, что Камила Валиева подозревается в употреблении допинга. Подозрительную пробу она сдала еще в декабре прошлого года.

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