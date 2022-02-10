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«Растет богатырь»: Голунова потискала сынишку в дутом комбинезоне, а ее дочурка уже вовсю топочет рядом

Участница проекта «Битва экстрасенсов» на ТНТ поделилась свежим снимком с малышом Андрюшей, которому исполнилось три месяца.

«Растет богатырь»: Голунова потискала сынишку в дутом комбинезоне, а ее дочурка уже вовсю топочет рядом
Елена Голунова с мужем, дочкой и маленьким сынишкой. Фото: Instagram.com/golunovaofficial

Елена Голунова поделилась в своем микроблоге целой серией фотографий с детьми. На одном снимке участница проекта «Битва экстрасенсов» на ТНТ позирует с сынишкой Андрюшей, укачивая его на руках, а на другом Елена показала подросшую дочурку Милану, которая уверенно топочет и щеголяет в модных обновках — сливовом глянцевом комбинезоне.

Сама Голунова потискала сынишку, любовно глядя на Андрюшу. Малыша звездная мама ведущего проекта «Дом-2» Влада Кадони одела в синий дутый комбинезон с пушистым капюшоном. Все любопытные могли разглядеть только вязаную шапочку малютки, личико сынишки Елена заботливо скрыла от поклонников.

Звезда "Битвы экстрасенсов" Елена Голунова
Елена Голунова залюбовалась сынишкой Андрюшей в синем комбинезончике. Фото: Instagram.com/golunovaofficial

Зато участница «Битвы экстрасенсов» не перестает публиковать в микроблоге снимки с дочуркой. Малышка Милана уже крепко стоит на ножках и растет маминой помощницей.

Дочка звезды "Битвы экстрасенсов" Елены Голуновой
Дочка Елены Голуновой уже топочет и модничает. Фото: Instagram.com/golunovaofficial

«Море позитивных эмоций! Растет богатырь! Андрюше три месяца! Наши сокровища радуют и наполняют жизнь смыслом! Пусть каждый из вас познает эти прекрасные ощущения! Удачи всем, счастья, здоровья вам и вашим детям!» — отметила Голунова.

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