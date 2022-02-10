«Все просто и понятно»: американский фигурист Браун высказался о Валиевой и золоте Олимпиады

Как отметил спортсмен, он вообще не слышал о ситуации с допингом у русской фигуристки.

Американский фигурист Джейсон Браун после проката в личном первенстве на Олимпиаде ответил на вопрос своей соотечественницы, заслуживают ли россияне золота в командном турнире, если подтвердится положительный допинг-тест у Камилы Валиевой.

«Все новости вы мне рассказываете, я впервые об этом слышу, фокусировался на соревнованиях. Но 100%, фейр-плей, правила — это правила. Надеюсь, никаких положительных допинг-тестов не было, но если были, то все просто и понятно». Джейсон Браун

Напомним, что Камила Валиева еще в декабре прошлого года сдала подозрительный допинг-тест. При этом всплыла информация только сейчас.

Сборная России уверенно победила в командном первенстве на Олимпиаде. Однако медали нашим спортсменам из-за разбирательств до сих пор не вручены, сообщает championat.com.

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