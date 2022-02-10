«Слухи и спекуляции! Наши не сдаются!»: Навка не скупилась на слова после переполоха с допинг-тестом Валиевой

Татьяна Навка не скупилась на слова после сомнительного допинг-теста Камилы Валиевой. Олимпийская чемпионка в танцах на льду поддержала 15-летную фигуристку, подметив, что той не нужно обращать внимание на слухи и спекуляции. Впереди у наших фигуристок-одиночниц выступления с короткой и произвольной программами на Олимпиаде. Помимо других соперниц Камила Валиева выйдет на лед с подопечными Этери Тутберидзе — Анной Щербаковой и «русской ракетой» Александрой Трусовой, которые также являются фаворитками нашей сборной в женском одиночном катании.

«Маленький, хрупкий, прекрасный ангел с настоящим спортивным характером, которая творит на льду историю, искусство и красоту, даря нам невероятные эмоции и чистоту фигурного катания! Камилочка, мы всей страной болеем, переживаем и поддерживаем тебя!

Уверена, что тебе хватит силы духа, спортивной мудрости, пусть и в столь юном возрасте, справиться со всем давлением и намеренным негативом со стороны! Милый ангел, я желаю тебе не обращать внимания ни на что, собраться, сосредоточиться и идти вперед с высоко поднятой головой! Ты звезда, олимпийская чемпионка! Мы с тобой, вся страна в тебя верит!

Посылаем лучи добра, поддержки и любви с пожеланиями добиться того единственного результата, которого ты безусловно достойна!!

Быть лидером всегда тяжело, потому что давления, прессинга и негатива со стороны конкурентов во все времена было много, а в современном мире стало еще больше! Но наши не сдаются! Благо, что допустили к тренировкам, и МОК справедливо назвал эту ситуацию слухами и спекуляциями», — уточнила Навка.