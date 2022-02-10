Олимпийка на платье и короткие юбки: тренды весны 2022 года
Видео
Как Людмила Артемьева променяла театр на сериалы и не пожалела
Видео

Самые высокооплачиваемые звезды: Forbes посчитал доходы шоу-бизнеса в 2021 году

Люди из этого списка в последнее время заключили многомиллионные контракты.

Самые высокооплачиваемые звезды: Forbes посчитал доходы шоу-бизнеса в 2021 году
А ведь есть артисты, чьи заработки исчисляются сотнями миллионов долларов. Фото: Global Look Press

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса по состоянию на начало 2022 года.

Издание отмечает, что многие из знаменитостей, попавших в этот список, увеличили свое благосостояние, продав часть своих активов: компании, права на музыку и видеоконтент и так далее. В общем, самые успешные звезды не создают ничего нового, а зарабатывают на том, что уже когда-то сделали.

И вот какой рейтинг получился:

  1. Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон — $580 миллионов — продал часть своей компании по визуальным эффектам Weta Digital за 1,6 миллиарда долларов, что сделало его лишь третьим человеком в истории, который стал миллиардером (после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса), снимая фильмы.
  2. Брюс Спрингстин, лидер группы The E Street Band — $435 миллионов — выставил на продажу права на свои песни и альбомы, выпущенные за пять десятилетий.
  3. Рэпер Jay-Z — $340 миллионов — обналичил свои доли в музыкальном стримере Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac.
  4. Актер Дуэйн «Скала» Джонсон — $270 миллионов — получил только около четверти своего дохода от фильмов «Круиз по джунглям» и «Красное уведомление».
  5. Рэпер Канье Уэст — $235 миллионов — большую часть денег заработал на своем бренде кроссовок Yeezy для Adidas.
  6. Создатели сериала «Южный парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер — $210 миллионов — подписали большой контракт с видеосервисом Paramount+ на трансляцию своего шоу.
  7. Фолк-рок-музыкант Пол Саймон — $200 миллионов — продал права на сотни своих композиций Sony Music на кругленькую сумму.

Полный список из 25 имен опубликован на сайте журнала. В него также попали музыканты Боб Дилан, Нил Янг и группа Red Hot Chili Peppers, актриса Риз Уизерспун и создатели сериала «Друзья».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Forbesдоходы звездзвезды шоу-бизнесарейтингсделка