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Заворотнюк рядом с мамой: Березин рассказал, кто сегодня главная поддержка для жены фигуриста Чернышева

По словам диктора, он очень сильно переживает за актрису.

Заворотнюк рядом с мамой: Березин рассказал, кто сегодня главная поддержка для жены фигуриста Чернышева
Анастасия Заворотнюк. Фото: Globallookpress.com

Диктор Владимир Березин заявил, что очень сильно переживает о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. При этом он заметил, что рядом с ней все время находится мама — Валентина Борисовна.

Владимир Березин
Владимир Березин. Фото: Globallookpress.com

«Талантливая актриса и замечательный педагог, с которой я хорошо знаком. Мы вместе с ней преподавали в начале 90-х в Национальном институте при «Останкино». Собственно, именно она меня туда и пригласила».

Владимир Березин

По словам Владимира Березина, именно тогда же он познакомился с Анастасией Заворотнюк. С момента болезни Валентина Борисовна буквально не отходит от дочери. В ее возрасте, как заметил Березин, это очень тяжело, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже три года не появляется на публике. Родные огородили ее от внимания прессы. Актриса почти все время находится в своем доме в деревне Крекшино.

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