Кэти Перри объяснила, почему за три года не сыграла свадьбу с Орландо Блумом

На днях популярная певица Кэти Перри стала гостьей австралийского радио-шоу Kyle & Jackie O, где ее настойчиво расспросили о браке с голливудским актером Орландо Блумом.

Звездная пара обручилась еще в 2019 году, в 2020-м у них родилась дочь. Так почему кумиры миллионов до сих пор не сыграли свадьбу?

«Все дело в месте проведения, — ответила Кэти, объяснив, что пандемия до сих пор мешает устроить свадьбу там, где хочется влюбленным. — Мы все еще пытаемся, чтобы это сработало. Каждые пару месяцев это похоже на: «Новый вариант! Новый вариант! Новый вариант!»

На самом деле звезды хотели пожениться в Японии в 2020 году, но из-за коронавируса Страна восходящего намертво закрыла границы для туристов и до сих под держит их на замке, сделав лишь небольшие исключения в рамках летней Олимпиады.

Ведущие шоу спросили 37-летнюю певицу, остепенился ли Орландо Блум, когда стал отцом.

«Точно нет. Он ничуть не изменился. Вы не можете обуздать этого человека! Он дикий жеребец, и мне это нравится», — ответила Перри.

Кстати, звезды обручились на День святого Валентина. 14 февраля будет ровно три года, как они помолвлены, но не женаты.

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