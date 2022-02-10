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«Переживания определенные есть»: тренер сборной Федоров – о перспективах Валиевой в Пекине

Как отметил специалист, сложилась некая нездоровая ситуация.

«Переживания определенные есть»: тренер сборной Федоров – о перспективах Валиевой в Пекине
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Тренер сборной России по фигурному катанию Сергей Федоров высказался о ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

По его словам, он за последнее время много слышал и читал о случившемся. Как думает Федоров, сложилась нехорошая и нездоровая ситуация. Он не понимает тенденции. Если у Камилы Валиевой были некие проблемы с допинг-пробами, то почему они всплыли именно на Олимпиаде, а не раньше.

«В общем-то, это немного сказывается. Лучше, когда больше позитива. Но новости вышли наружу. Переживания определенные есть».

Сергей Федоров

Напомним, что сборная России по фигурному катанию не получила до сих пор золотых наград за победу на Олимпиаде. Допинг-проба Камилы Валиевой, участницы сборной, взятая еще до игр, оказалась сомнительной, сообщает «Спорт-Экспресс».

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